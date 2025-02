Neuigkeiten von WEDNESDAY 13

Die Schock-Rocker WEDNESDAY 13 veröffentlichen ihr 10. Studio Album "Mid Death Crisis" am 25. April 2025 via Napalm Records. Als Appetizer gibt es die erste Single 'When The Devil Commands' mit dem passenden Musik-Video.



WEDNESDAY 13 zur neuen Single:

"Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen und erinnere mich gut an die "satanic panic". Eltern hatten damals Angst vor Heavy Metal und waren besorgt um ihre Kinder, wenn sie diese Musik hörten. Meine Mutter kontrollierte ständig meine Kassetten und vergewisserte sich, dass ich nicht vom Teufel besessen war. Die meiste Musik, die ich hörte, handelte nicht von diesen Themen, aber sie wurde unter Generalverdacht gestellt. Als ich den Text für unseren neuen Song schrieb, ließ ich mich davon inspirieren, was meine Mutter erschrecken würde, wenn sie unsere Musik hören würde. Mein Ziel war, mit dem Text unmissverständlich klarzumachen, dass es hier um den Teufel geht - aber es ist auch klar, dass dieser Song mit einem Augenzwinkern gemeint ist und wir nicht planen, irgendwelche Kirchen anzuzünden."



"Mid Death Crisis" Trackliste:



01. There's No Such Thing As Monsters

02. Decease And Desist

03. When The Devil Commands

04. Rotting Away

05. No Apologies, feat. Taime Downe

06. Decapitation

07. In Misery

08. Blood Storm

09. Xanaxtasy

10. I Hurt You

11. My Funeral

12. Sick And Violent



When The Devil Commands







https://www.youtube.com/watch?v=_K3VNoGwFY8

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: wednesday 13 mid death crisis when the devil commands