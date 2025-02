CRADLE OF FILTH will köstlich leben

Am 21. März 2025 veröffentlicht CRADLE OF FILTH via Napalm Records das neue Album "The Screaming Of The Valkyries". Zu 'To Live Deliciously' gibt es jetzt auch ein offizielles Video.



CRADLE OF FILTH-Zeremonienmeister Dani Filth zum neuen Video:

"Das Video zu 'To Live Deliciously' ist eine Reflexion religiöser Zurückhaltung und zugleich ein Schlüsselloch, durch das man einen Blick auf schmutzige Blasphemie werfen kann. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen einer jungen Nonne und ihrem Mentor, einem Priester. Dieser Beziehung haben wir eine ordentliche Dosis dämonische Besessenheit und abnormer Sexualität hinzugefügt."



To Live Deliciously







https://www.youtube.com/watch?v=mOxnuz3PZ-8

