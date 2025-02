VISIONATICA mit zweiter Single

Kurz nach der Veröffentlichung von 'Psychopaths' bringt VISIONATICA die zweite Single, des neuen Albums "Harrowing Insight", 'Fucking Seducer' heraus.

Der Song bekam bei Youtube ein weiteres Video spendiert und ist auch bei Spotify online. Die neue Scheibe kann im Save-It Shop ab jetzt vorbestellt werden und wird am 18.04.2025 released.

"Harrowing Insight"

1 The Mirror (Intro)

2 Wolfman

3 Sympathy For The Devil

4 Scheherazade

5 Fucking Seducer (feat. Ambre Vourvahis)

6 Psychopaths

7 Super Masochistic, So Sadistic, Feministic

8 Paralyzed

9 Flashback

10 Inside

Visionatica - F*cking Seducer feat. Ambre Vourvahis (2025) // official Clip // El-Puerto-Records

https://www.youtube.com/watch?v=-4QbhaHTkwg

Quelle: VISIONATICA Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: visionatica harrowing insight fucking seducer