DEGENERATED kündigt neues Album für Mai an
Mit "Echoes of Infection" schlägt DEGENERATED, am 29.05.2026, sein zweites Kapitel der Bildgeschichte auf und präsentiert, via Great Dane Records, sein neues Studioalbum. Auf der Bandcampseite des Labels gibt es auch die ersten Hörproben, des neuen Werkes.
"Echoes of Infection" Trackliste:
01. Intro (by Deathead)
02. Winds Of Ruin
03. Echoes Of Infection
04. Humanity And Its Last Breath
05. Only The Strongest Prevails
06. The Master And Magarita
07. Woland
08. Desertification
09. Necrotic Brew (Outro)
- Quelle:
- Great Dane Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- degenerated echoes of infection
