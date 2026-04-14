POWERMETAL.de präsentiert: Wolfweez Open Air Festival 2026
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14.04.2026 | 14:26
DIRKSCHNEIDER
POWERMETAL.de freut sich sehr, auch die kommende Ausgabe des Wolfweez Open Air Festivals 2026 zu präsentieren!
12 Bands - 2 Tage - Ein Rudel.
03.04. Juli 2026 wird Irslingen wieder zum Treffpunkt für alle, die Metal nicht nur hören, sondern leben. Schnapp dir dein Ticket und sei dabei, wenn 10 Jahre Wolfweez gefeiert wird!
Mit bei der Jubiläumssause sind:
DIRKSCHNEIDER
HÄMATOM
ARION
ROBSE
TRAITOR
BLUTGOTT
KRYN
DEADWEIGHT
GODSLAVE
SEPARATOR
FACING FEARS und
VENOM BREATH
Weitere Infos findet ihr hier.
- Quelle:
- Veranstalter
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- wolfweez godslave dirkschneider hämatom arion robse traitor blutgott
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