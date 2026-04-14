POWERMETAL.de präsentiert: Wolfweez Open Air Festival 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, auch die kommende Ausgabe des Wolfweez Open Air Festivals 2026 zu präsentieren!

12 Bands - 2 Tage - Ein Rudel.

03.04. Juli 2026 wird Irslingen wieder zum Treffpunkt für alle, die Metal nicht nur hören, sondern leben. Schnapp dir dein Ticket und sei dabei, wenn 10 Jahre Wolfweez gefeiert wird!

Mit bei der Jubiläumssause sind:

DIRKSCHNEIDER

HÄMATOM

ARION

ROBSE

TRAITOR

BLUTGOTT

KRYN

DEADWEIGHT

GODSLAVE

SEPARATOR

FACING FEARS und

VENOM BREATH

Weitere Infos findet ihr hier.