5 SECONDS OF SUMMER aktuell auf Tour

Selbst uns rutscht mal eine News durch, so erging es uns auch bei der aktuell laufenden Tour von den australischen Pop-Punkern von 5 SECONDS OF SUMMER. Nachdem gestern die erste Deutschland-Show in Köln anstand, steht heute Hamburg auf dem Programm.

Als Support sind SOUTH ARCADE und MASTER PEACE dabei.

Es gibt aber noch weitere Deutschland-Termine:

14.04. - Hamburg, Barclays Arena

21.04. - Berlin, Uber Arena

27.04. - München, Olympiahalle

Restkarten gibt es mit Glück noch hier.

https://www.youtube.com/watch?v=itHBJU_9gDI