5 SECONDS OF SUMMER aktuell auf Tour
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14.04.2026 | 12:48
Selbst uns rutscht mal eine News durch, so erging es uns auch bei der aktuell laufenden Tour von den australischen Pop-Punkern von 5 SECONDS OF SUMMER. Nachdem gestern die erste Deutschland-Show in Köln anstand, steht heute Hamburg auf dem Programm.
Als Support sind SOUTH ARCADE und MASTER PEACE dabei.
Es gibt aber noch weitere Deutschland-Termine:
14.04. - Hamburg, Barclays Arena
21.04. - Berlin, Uber Arena
27.04. - München, Olympiahalle
Restkarten gibt es mit Glück noch hier.
https://www.youtube.com/watch?v=itHBJU_9gDI
- Quelle:
- 5SOS
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- 5 seconds of summer 5sos everyones a star south arcade master peace
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