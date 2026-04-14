DIE ÄRZTE kommen 2027 auf große Tour  32 Shows im deutschsprachigen Raum

Manchmal kommen sie wieder  und dann mit voller Wucht.

DIE ÄRZTE haben ihre große Tour für 2027 angekündigt. Unter dem Banner

DIE ÄRZTE: Eine Gänsehaut nach dem andern!  Tour 2027 zieht das Berliner Trio Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González ab April 2027 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Geplant sind 32 Konzerte in großen Hallen, Arenen und ausgewählten Open‑Air‑Locations. Der Tourauftakt findet am 08. April 2027 in der Max‑Schmeling‑Halle in Berlin statt. Das große Finale steigt Anfang Juni mit zwei Open‑Air‑Shows in der Parkbühne Wuhlheide, ebenfalls in Berlin.

In der offiziellen Ankündigung kündigt die Band neben der musikalischen Vollbedienung erneut ein Nachhaltigkeitskonzept sowie Sozialtickets an. Damit wollen DIE ÄRZTE auch diesmal sicherstellen, dass ihre Konzerte für möglichst viele Fans zugänglich bleiben  ein Ansatz, den die Band bereits bei früheren Tourneen erfolgreich umgesetzt hat.

Der Vorverkauf für alle Shows startet am Mittwoch, 15. April 2026 um 10:00 Uhr und läuft exklusiv über den offiziellen Bandshop

DIE ÄRZTE  Eine Gänsehaut nach dem andern!  Tour 2027

08.04.2027  Berlin  Max‑Schmeling‑Halle

09.04.2027  Berlin  Max‑Schmeling‑Halle

12.04.2027  Dortmund  Westfalenhalle

13.04.2027  Dortmund  Westfalenhalle

14.04.2027  Dortmund  Westfalenhalle

17.04.2027  Chemnitz  Messe

20.04.2027  Leipzig  QUARTERBACK Immobilien ARENA

21.04.2027  Leipzig  QUARTERBACK Immobilien ARENA

24.04.2027  Düsseldorf  PSD BANK DOME

26.04.2027  München  Olympiahalle

27.04.2027  München  Olympiahalle

29.04.2027  Köln  LANXESS arena

30.04.2027  Köln  LANXESS arena

04.05.2027  Hamburg  Barclays Arena

05.05.2027  Hamburg  Barclays Arena

08.05.2027  Bremen  ÖVB‑Arena

09.05.2027  Bremen  ÖVB‑Arena

12.05.2027  Wien (AT)  Wiener Stadthalle

13.05.2027  Wien (AT)  Wiener Stadthalle

15.05.2027  Frankfurt  Festhalle

16.05.2027  Frankfurt  Festhalle

19.05.2027  Zürich (CH)  Hallenstadion

20.05.2027  Zürich (CH)  Hallenstadion

24.05.2027  Stuttgart  Hanns‑Martin‑Schleyer‑Halle

25.05.2027  Stuttgart  Hanns‑Martin‑Schleyer‑Halle

27.05.2027  Freiburg  SICK‑Arena

29.05.2027  Erfurt  Messehalle

30.05.2027  Erfurt  Messehalle

01.06.2027  Hannover  ZAG Arena

02.06.2027  Hannover  ZAG Arena

05.06.2027  Berlin  Parkbühne Wuhlheide

06.06.2027  Berlin  Parkbühne Wuhlheide