DIE ÄRZTE kommen 2027 auf große Tour 32 Shows im deutschsprachigen Raum
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Manchmal kommen sie wieder und dann mit voller Wucht.
DIE ÄRZTE haben ihre große Tour für 2027 angekündigt. Unter dem Banner
DIE ÄRZTE: Eine Gänsehaut nach dem andern! Tour 2027 zieht das Berliner Trio Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González ab April 2027 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Geplant sind 32 Konzerte in großen Hallen, Arenen und ausgewählten Open‑Air‑Locations. Der Tourauftakt findet am 08. April 2027 in der Max‑Schmeling‑Halle in Berlin statt. Das große Finale steigt Anfang Juni mit zwei Open‑Air‑Shows in der Parkbühne Wuhlheide, ebenfalls in Berlin.
In der offiziellen Ankündigung kündigt die Band neben der musikalischen Vollbedienung erneut ein Nachhaltigkeitskonzept sowie Sozialtickets an. Damit wollen DIE ÄRZTE auch diesmal sicherstellen, dass ihre Konzerte für möglichst viele Fans zugänglich bleiben ein Ansatz, den die Band bereits bei früheren Tourneen erfolgreich umgesetzt hat.
Der Vorverkauf für alle Shows startet am Mittwoch, 15. April 2026 um 10:00 Uhr und läuft exklusiv über den offiziellen Bandshop
DIE ÄRZTE Eine Gänsehaut nach dem andern! Tour 2027
08.04.2027 Berlin Max‑Schmeling‑Halle
09.04.2027 Berlin Max‑Schmeling‑Halle
12.04.2027 Dortmund Westfalenhalle
13.04.2027 Dortmund Westfalenhalle
14.04.2027 Dortmund Westfalenhalle
17.04.2027 Chemnitz Messe
20.04.2027 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA
21.04.2027 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA
24.04.2027 Düsseldorf PSD BANK DOME
26.04.2027 München Olympiahalle
27.04.2027 München Olympiahalle
29.04.2027 Köln LANXESS arena
30.04.2027 Köln LANXESS arena
04.05.2027 Hamburg Barclays Arena
05.05.2027 Hamburg Barclays Arena
08.05.2027 Bremen ÖVB‑Arena
09.05.2027 Bremen ÖVB‑Arena
12.05.2027 Wien (AT) Wiener Stadthalle
13.05.2027 Wien (AT) Wiener Stadthalle
15.05.2027 Frankfurt Festhalle
16.05.2027 Frankfurt Festhalle
19.05.2027 Zürich (CH) Hallenstadion
20.05.2027 Zürich (CH) Hallenstadion
24.05.2027 Stuttgart Hanns‑Martin‑Schleyer‑Halle
25.05.2027 Stuttgart Hanns‑Martin‑Schleyer‑Halle
27.05.2027 Freiburg SICK‑Arena
29.05.2027 Erfurt Messehalle
30.05.2027 Erfurt Messehalle
01.06.2027 Hannover ZAG Arena
02.06.2027 Hannover ZAG Arena
05.06.2027 Berlin Parkbühne Wuhlheide
06.06.2027 Berlin Parkbühne Wuhlheide
- Quelle:
- Die Ärzte
- Redakteur:
- Andre Schnittker
- Tags:
- die Ärzte tour
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