VISIONS OF ATLANTIS kommt im Mai 2026 auf Deutschland-Tour

Nach einer erfolgreichen Europa‑Tour zu Beginn des Jahres setzt VISIONS OF ATLANTIS im Mai 2026 erneut die Segel und steuern im Rahmen ihrer TO THE BRAVE, TILL THE GRAVE!  May Tour 2026 mehrere deutsche Häfen an. Die österreichischen Symphonic‑Metal‑Piraten um Clémentine Delauney und Michele Guaitoli bleiben ihrem maritimen Konzept treu und bringen ihre episch‑cineastische Liveshow erneut auf die Club‑ und Festivalbühnen. Fans dürfen sich auf ein kraftvolles Set aus aktuellen Highlights, Fan‑Favoriten und jeder Menge orchestraler Wucht freuen.

Als Special Guest sind EDGE OF PARADISE mit an Bord. Die Band aus Los Angeles verbindet modernen Heavy Metal mit Industrial‑ und elektronischen Elementen und sorgt damit für einen spannenden Kontrast zum symphonischen Sound von VISIONS OF ATLANTIS.

TOURDATEN  DEUTSCHLAND

TO THE BRAVE, TILL THE GRAVE!  May Tour 2026

07.05.2026  Nürnberg  Hirsch

08.05.2026  Braunschweig  Rock in Rautheim (Outdoor)

09.05.2026  Wacken  Landgasthof (W:O:A Warm‑Up Show)

12.05.2026  Trier  Forum / Metropolis

Tickets erhaltet Ihr unter anderem bei Eventim.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Andre Schnittker Tags: visions of atlantis tour powermetal heavy metal pirate metal