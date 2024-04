DEEP PURPLE kündigt neues Album an

DEEP PURPLE, eine der größten und einflussreichsten Rockbands aller Zeiten, veröffentlicht am 19. Juli bei earMUSIC ihr neues Album "=1".



Um das neue Album gebührend zu feiern, wird DEEP PURPLE im Rahmen der "=1 MORE TIME"-Tour in diesem Jahr weltweit bei 60 Konzerten auftreten. Im Juli und Oktober macht die Band Halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



"=1 MORE TIME"-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz:



20.06.2024 (CH) Solothurn – Summerside AG Festival Airport Grenchen

08.07.2024 (CH) Montreux – Montreux Jazz Festival, Place du March - Open Air

16.07.2024 (AT) Innsbruck – Olympiahalle

18.07.2024 (DE) Salem – Schloss, Castle Grounds - Open AirE

19.07.2024 (DE) Dresden – Elbufer Open Air

21.07.2024 (DE) Winterbach – Zeltspektakel

19.10.2024 (DE) Berlin – Max Schmellinghalle

20.10.2024 (DE) Erfurt – Messehalle

22.10.2024 (DE) Mannheim – SAP Arena

23.10.2024 (DE) München – Olympiahalle

25.10.2024 (DE) Essen – Grugahalle



"=1" Trackliste (CD/2LP):

Side A

1. Show Me

2. A Bit On The Side

3. Sharp Shooter

4. Portable Door

Side B

5. Old-Fangled Thing

6. If I Were You

7. Pictures Of You

8. I'm Saying Nothin'

Side C

9. Lazy Sod

10. Now You're Talkin'

11. No Money To Burn

Side D

12. I'll Catch You

13. Bleeding Obvious

Quelle: Kai Mank/Networking Media/earMusic Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: deep purple 1 tourdaten 2024