AXXIS mit neuem Album, aber...

Mit "Coming Home" haben die Ruhrpottler von AXXIS ihr neues Album angekündigt.

Voller Vorfreude schauen wir auf das Artwork und die Trackliste:

01. Blackest Vision

02. Coming Home

03. Atlantica

04. Moonlight Bay

05. Dark Angel

06. Love Will Shine For Everyone

07. Irish Way Of Life

08. Legends Of Phantasia

9. Lord Of Darkness

10. Ready To Burn

11. Tears Of A Clown

12. I Won't Sell My Soul

Allerdings wird "Coming Home" das letzte AXXIS-Album sein, wie uns die Band auf ihrer Homepage verrät.

Das Album erscheint am 12. Juli über Phonotraxx.