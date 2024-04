METALFEST PILSEN 2024: Noch gibt es günstige Tickets; neue Preisstufe ab 1. Mai.

Wir haben schon einige News zum METALFEST in Pilsen veröffentlicht. Das hat einfach damit zu tun, dass dieses Festival in Tschechien ein unglaubliches Flar hat. Umrahmt von saftigem Grün liegt die Location, ein Amphietheater ziemlich nah an der Grenze zu Deutschland. Auch der Campground kann sich sehen lassen. Lange Wege gibt es hier nicht. Das Festival ist auch in heimischen Gefilden längst kein Geheimtipp mehr. Nach wie vor sind die Preise für deutsche Metalheads paradisisch. Das gilt neben den Bierpreisen auch (noch) für die Tickets.

Diese werden ab dem 1. Mai etwas teurer. Metalheads sollten sich also ranhalten, wenn sie Bands wie ELUVEITIE, FEUERSCHWANZ, ORDEN OGAN, SEPTICFLESH, AVATARIUM, ANGUS MC SIX, VISIONS OF ATLANTIS, BROTHERS OF METAL, APRIL ART, ILLUMISHADE, TROLLFEST, IRON ALLIES, FIVE FINGER DEATH PUNCH und TARJA mit MARKO HIETALA sehen möchten.

Das Metalfest 2024 findet vom 31. Mai 2024 bis 2. Juni 2024 im tschechischen Pilsen statt. Details findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Tickets bekommt Ihr ebenfalls beim Veranstalter. Für nicht einmal 40 Euro pro Tag bekommt Ihr 27 Bands und somit eine ordentliche Prise Metal auf die Ohren. Also: Ticket bestellen, wir sehen uns dann in Pilsen.

Photo Credit: Andre Schnittker