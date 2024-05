Die Schattenseiten.

Für ich betrachtet, sind die vier überlangen Epen, die NAXEN auf "Descending Into A Deeper Darkness" gepackt hat, definitiv eine Wucht: Packende Melodien, ein bisschen Mittneunziger-Feeling, eine verdammt entschlossene Performance und zuletzt auch das handwerkliche Rüstzeug, um aggressiv und doch einprägsam genug, melodischen Black Metal in seiner ganzen Vielfalt zu zelebrieren - da gibt es per se erst einmal nichts zu meckern. Allerdings begibt sich das Trio bei jeder Annäherung an die magischen 10-Minuten-Grenze immer wieder in Gefahr, einen etwaigen Spannungsabfall zu produzieren, sobald man die einzelnen Harmonien sehr ausgedehnt in die Wiederholungsschleife bringt. Und dieses nicht zu unterschätzende Problem bleibt leider ein ungeliebter Gastakteur auf "Descending Into A Deeper Darkness".



Zumindest in 'A Shadow In The Fire - Pt. III (A Life Led By Loss' spürt man, dass irgendwann die Luft ausgeht, weil NAXEN in den entscheidenden Passagen nicht mehr nachsetzen kann. Zwar sind auch hier die Melodien hervorragend, der variable Gesang sorgt für kurze Spannungsmomente, und auch die Breaks sitzen auf den Punkt, allerdings verpasst die Band ab einem gewissen Punkt, das Finale einzuläuten, so dass ein paar Längen entstehen, die vielleicht nicht sonderlich tragisch sind, aber eben doch einfach existieren. Und Derartiges ist auch in 'To Writhe In The Womb Of Night' sowie im abschließenden Monsterepos 'Triumphant Tongue Of A Thousand Swords' zu erleben, alles sicherlich im Rahmen, aber dennoch nennenswert, weil die Langstrecke eben hin und wieder kurze Aha-Erlebnisse braucht, um vermeintliche Konditionsprobleme auszumerzen.



Was an dieser Stelle vielleicht eine Spur zu kritisch klingt, soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass NAXEN die Vermengung von majestätischem und melodischem Schwarzmetall extrem gut beherrscht und auch eine Grundaggressivität an den Tag legt, die den hymnischen Charakter des neuen Materials richtig gut pusht. Es sind eher vereinzelte Kleinigkeiten in den jeweiligen Schlussabschnitten der Songs, die ein wenig Optimierungsbedarf haben - denn wie schon gesagt: Betrachtet man die Songs und ihre Hooklines individuell, ist und bleibt "Descending Into A Deeper Darkness" auch samt der genannten Einschränkungen ein tolles Album.



Wer noch etwas tiefer in die Welt von NAXEN "eintauchen" möchte, dem sei ein Blick in das Interview empfohlen, das Marcel Rapp mit Sänger und Gitarrist LN geführt hat.