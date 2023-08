DEATH DEALER UNION: neues Video

Am 22. September 2023 erscheint via Napalm Records das Debütalbum "Initiation" der Band DEATH DEALER UNION. Mit 'The Integument' gibt es heute eine zweite Auskopplung daraus.



The Integument







https://www.youtube.com/watch?v=10EctxNmJsY

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: death dealer union initiation the integument