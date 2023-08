KING OV WYRMS: Neues Video

Der Videoclip von 'In Aeons We Spoke' der US-amerikanischen Black/Death-Formation KING OV WYRMS wurde heute veröffentlicht. Die Nummer gehört zum neuen Album "The Womb Ov Borealis", das am 23. Oktober erscheinen soll.





