Am 22. November 2024 erscheint via El Puerto Record das neunte Studioalbam von DAWN OF DESTINY, schnörkellos betitelt mit "IX".



https://www.youtube.com/watch?v=3s6fHKhee7c

