AYREON spielt 2025 fünf Konzerte in Tilburg

Im kommenden Jahr ist es endlich wieder soweit. AYREON wird zum 30-jährigen Jubiläum in Tilburg fünf Shows spielen. Am Freitag, den 12. gibt es eine Abendshow, und am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. gibt es 2 Shows pro Tag – eine Matinee und eine Abendshow.

Wer die Band um Mastermind Arjen Lucassen kennt, weiß, dass sich für die ausserordentlichen Shows der weiteste Weg lohnt. Erfahrungsgemäß sind die Tickets binnen wenigen Minuten vergriffen. Die Tickets erhaltet Ihr ab dem 31. Oktober, 16 Uhr bei Ticketmaster.

Details zu den Shows findet Ihr aud der Webseite von Ayreon.

TICKETS UND VIP-PAKETE

Reguläre Tickets - 75 Euro (inkl. 5,80 E Servicekosten):

Eintritt zur Show am 12. oder 13. oder 14. September

Einlass: Matinee - 12:30 Uhr, Abend - 19:00 Uhr

Beginn der Show: Matinee - 14:00 Uhr, Abend - 20:30 Uhr

Ende der Show: Matinee - ca. 16:30 Uhr, abends - ca. 23:00 Uhr

VIP-Tickets - 140 Euro (inkl. 5,80 E Servicekosten) - BEGRENZTE ANZAHL:

Eintritt zur Show am 12. oder 13. oder 14. September, Zeiten siehe oben.

Früher Einlass: Matinee 11:30 Uhr, abends - 18:00 Uhr. Schnappen Sie sich einen tollen Platz, um die Show zu sehen!

Exklusive Goodie-Bag mit Ayreon-Swag, inklusive VIP-T-Shirt in Ihrer Größe.

Ultimate VIP Tickets - 240 Euro (inklusive 5,80 E Servicekosten) - SEHR BEGRENZTE ANZAHL:

Eintritt zur privaten Generalprobe am Donnerstag, 11. September

Einlass: 17:30 Uhr, Showbeginn: 18:30 Uhr, Ende der Show: Wer weiß? 😉

Ultra-exklusive Goodie-Bag mit Ayreon-Swag, einschließlich eines Ultimate VIP-T-Shirts in Ihrer Größe.

Ein spezielles Armband, das Ihnen die Superkraft des VIP-Eintritts verleiht, wenn Sie ein Ticket für reguläre Shows haben. Um es ganz klar zu sagen: Das Armband ist nur in Kombination mit einem separat gekauften regulären Ticket gültig.