DAVID ELLEFSON und Band kommt nach Mannheim

David Ellefson (ex-MEGADETH) kommt im Rahmen seiner "Bass Warrior"-Tour 2025 am kommenden Sonntag, den 09.03.2025 nach Mannheim in den 7er Club. Es ist die einzigste Show in Deutschland!



Auf der Tour werden Ellefson und seine Band (Andy Martongelli / Arthemis) ausgewählte Stücke von MEGADETH und andere Hardrock- und Metalsongs spielen, die ihn während seiner vierzigjährigen Musikkarriere inspiriert haben



In ausgewählten europäischen Städte präsentiert er die Klassiker seiner Karriere. Ellefson äußerte sich begeistert: "Ich habe in meiner Karriere als musikalischer Krieger angegangen, immer begleitet von meiner Bassgitarre. Ich kann es kaum erwarten, diese Songs wieder auf die Bühne zu bringen und gleichzeitig unterhaltsame Anekdoten über ihre Entstehung zu erzählen."



Tickets gibt es bei Eventim, Reservix oder an der Abendkasse.



https://rockline-promotion.reservix.de/events



Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Quelle: Rockline Promotion Redakteur: Frank Hameister