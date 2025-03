Full Rewind mit großer Bandwelle

Im beschaulichen Roitzschjora, welches durch großartige Festivals vielen ein Name sein dürfte, hat das "Full Rewind-Festival" jetzt mehrere neue Bands bestätigt. Das Lineup ist um einige Hochkaräter, der Hard- und Metalcore-Szene angewachsen.

Bisher sind folgende Bands gelistet:

1349AGNOSTIC FRONTANNISOKAY ANGELMAKER ATTILA (Ersatz für DEVILDRIVER)AUGUST BURNS REDBACKFIRE (Ersatz für BLOODCLOT)BENEDICTIONCALLEJONDEEZ NUTSEKTOMORF FALSE REALITYHYPOCRISYKATAKLYSMKNORKATORKRISIUNLOIKAEMIEMACHINE HEAD MANOSMINISTRYNASTYNILEPERKELERISE OF THE NORTHSTARRYKER’STHE BROWNINGTHE REAL MCKENZIETHROWNWALLS OF JERICHO

Das Festival findet vom 31.07. bis 02.08.2025 auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt. Die Tickets dafür sind über die Festivalhomepage erhältlich.