Am 21. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Scandinavian Pain" der dänischen Sludge Doomer KATLA. Die zweite Single 'Dead Lover (House Of Pain)' inklusive offiziellem Musik-Video steht seit einigen Tagen bereit.

Dead Lover (House Of Pain)

https://www.youtube.com/watch?v=cZJBjTCo67Q

