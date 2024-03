DARKNESS und die Wurzeln des Widerstands

Am 26. April 2024 erscheint mit "Blood On Canvas" über Massacre Records das neue Album der Essener Thrasher DARKNESS. Die Aufnahmen zum Album begannen bereits Mitte Oktober 2023, als sich DARKNESS und Gitarrist Meik in der laufenden Produktion voneinander trennten so dass "Blood On Canvas" nur zu viert aufgenommen wurde. Doch nun heisst die Band ein neues Mitglied in ihren Reihen willkommen, mit Gitarrist Dominik Rothe ist DARKNESS wieder komplett.



Ein Lyric Video zur ersten DARKNESS Album Single 'Roots Of Resistance' ist jetzt online. Außerdem können wir mit der Trackliste dienen und einige Tour-Termine gibt es auch.



"Blood On Canvas" Trackliste:



1. Wake Up In A Rage

2. A Couple Of Kills

3. Night In Turmoil

4. Human Flesh Wasted

5. This And My Heart Beside

6. Truth Is A Whore

7. Defcon Four

8. Roots Of Resistance

9. Blood On Canvas



Roots Of Resistance (Lyric Video)







https://www.youtube.com/watch?v=HYda_kc_2GI



DARKNESS Live:



16.03.2024 DE Marsberg - Metal Diver Festival

26.04.2024 DE Oberhausen - Kulttempel

03.-04.05.2024 DE Andernach - JUZ Live Club

30.05.-01.06.2024 DE Büßfeld - M:O:A - M.I.S.E. Open Air

29.08.2024 US Madison, WI - Blade Of Steel Metalfest

31.08.2024 US New York, NY - Rage Of Armageddon Festival

12.10.2024 DE Augsburg - Augsbangers Metal Meeting

09.11.2024 DE Berlin - Astra

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: darkness blood on canvas roots of resistance