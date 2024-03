SONATA ARCTICA: neues Video zum heutigen Album-Release

SONATA ARCTICA feiert heutigen Release ihres neuen Albums "Clear Cold Beyond" mit einem weiteren Video: 'California'.



Frontmann Tony Kakko über den Track:

"Dies ist ein Song über Menschen, die denken, dass es möglich und in Ordnung ist, jeden und alle Menschen für sich zu reizen und zu haben - zu benutzen und zu verlieren - und die sich nicht um die Menge an Schmerz und gebrochenen Herzen kümmern, die zurückbleiben. Und jetzt bist du das Ziel, aber du weißt es besser und sorgst dafür, dass das nicht passiert, bis "Kalifornien ins Meer fällt", was, wie ich mittlerweile weiß, unmöglich ist und niemals passieren wird, zumindest nicht im Sinne von Science Fiction. Einfach ausgedrückt: In dem Stück geht es um Selbstverteidigung. Wenn man stark genug ist, kann man solchen Personen natürlich eine Portion ihres eigenen Giftes verabreichen, was durchaus befriedigend sein kann."



California







https://www.youtube.com/watch?v=jJxzik6Zm6U

