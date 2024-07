DARKNESS IS MY CANVAS: Neuer Clip

Im Oktober soll das neue Album "The End Of Times" der finnischen Prog-Band DARKNESS IS MY CANVAS erscheinen. Ein Audioclip der neuen, digitalen Vorabsingle 'Day Zero' ist online.



https://www.youtube.com/watch?v=NRWF-Kua9FY

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: darkness is my canvas the end of times day zero