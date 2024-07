Die altgedienten Blues-Hardrocker Eric Martin, Billy Sheehan, Paul Gilbert und Nick D'Virgilio geben sich ein groß angekündigtes, berühmtes letztes Mal in Europa die Ehre! Nach März und April übrigens schon zum zweiten Mal...



Da möchte man natürlich gerne dabei sein, nicht zuletzt um den furiosen Mr. Sheehan noch einmal seinen Viersaiter bearbeiten zu sehen. Außerdem wird das inzwischen erschienene neue Album "Ten" promotet, und als ob das alles nicht genug wäre, gibt man zusätzlich den Band-Albumklassiker "Lean Into It" in voller Länge zum Besten.



Los ging es bereits, übermorgen gastieren Eric Martin & Co. in Schottland! Sattelt also das Flugzeug, ähm, die Pferde, die Harley oder auch den Micra, und ab geht's in den nächsten 4 Wochen zu MR BIG!



MR. BIG: The BIG Finish, Europa-Tour 2024:



25.7.24 (UK) - Glasgow: Barrowland Ballroom

27.7.24 (UK) - Liverpool: O2 Academy

28.7.24 (UK) - EBBW Vale, Wales: Steelhouse Festival

30.7.24 (NL) - Amsterdam: Melkweg

01.8.24 (DE) - Wacken: Wacken Festival

03.8.24 (SW) - Rejmyre: Skogsröjet Festival

04.8.24 (NO) - Oslo: Rockefeller

06.8.24 (PL) - Wroclaw: A2 Centrum Koncertowe

07.8.24 (CZ) - Prag: Roxy

13.8.24 (DE) - Frankfurt: Batschkapp

15.8.24 (DE) - Papenburg: Alter Güterbahnhof

16.8.24 (DK) - Horsens: Jailbreak Festival

18.8.24 (DE) - Bochum: Zeltfestival Ruhr

20.8.24 (DE) - München: Muffathalle

23.8.24 (RO) - Bistrita: WTF Rock Festival

