CRIMSON VEIL mit neuem Musikvideo

Am 20. September 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das Debütalbum "Hex" der Dark-Alternative-Metal-Band CRIMSON VEIL. Heute gibt es mit 'Shift' eine weitere Kostprobe.



Sängerin Mishkin Fitzgerald sagt dazu:

" 'Shift' ist einer der Songs, die wir live am liebsten spielen, da er so unwiderstehlich ins Ohr geht. Er überkommt einen wie ein böser Zauber und lässt einen bereits den Refrain mitsingen, ehe man ihn überhaupt kennt."



Shift







https://www.youtube.com/watch?v=akNjw-xjxXc

