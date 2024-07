SKYEYE bricht zu neuen Horizonten auf

Heute, 19. Juli 2024, ist das neue Album "New Horizons" der slowenischen Heavy-Metaller SKYEYE über Reaper Entertainment erschienen.



Die Band kommentiert:

"Das neue Album ist der Höhepunkt dessen, was wir als Band in den letzten 10 Jahren in Sachen Songwriting und Performance erreicht haben. Jeder Song auf einem Album ist seine eigene Welt und trägt seine eigene Geschichte. Um ganz ehrlich zu sein, gab es einige harte Zeiten während der Produktion und Aufnahme des "New Horizons"-Albums, wegen der Covid-Pandemie und den Einschränkungen und weil unser Gitarrist und Gründungsmitglied Grega Stalowsky auf dem Weg war, die Band wegen seiner familiären Verpflichtungen zu verlassen. Aber wir haben uns zusammengerauft, unser Produzent Grega Smola Crnkovič hat uns sehr geholfen und wir haben das bisher beste Album gemacht. Wie das Sprichwort sagt: "Die Perle wird aus dem Schmerz geboren" und so ist SkyEye wieder komplett, da wir ab 2024 den jungen Heavy-Metal-Krieger Urban Železnik (sein Nachname bedeutet wörtlich übersetzt Iron Man:) als neuen Gitarristen begrüßen. Auf zu den "Neuen Horizonten"."



Zur Feier des Tages hat die Band gerade ein neues Musikvideo zum Titelsong des neuen Albums veröffentlicht.



New Horizons







https://www.youtube.com/watch?v=8SNUAouO1y4

