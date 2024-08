CRIMSON VEIL: Bänder...

Am 20. September 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das Debütalbum "Hex" der Dark-Alternative-Metal-Band CRIMSON VEIL. Heute gibt es mit 'Ribbons' eine weitere Kostprobe.



CRIMSON VEIL erläutern den Track:

"Diesem metaphorischen Stück haben wir durch ein von Shibari-Elementen geprägten Musikvideo, das uns in verschiedenen Fesselpositionen - hängend, in der Luft und in Käfigen - zeigt, Leben eingehaucht. Musikalisch umrahmt wird die auffällige Szenerie von verträumt-himmlischen Metal-Klängen und zarten Melodien, die zu einem kräftigen Crescendo heranwachsen."



Ribbons







https://www.youtube.com/watch?v=potHnTJYPxY



Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: crimson veil hex ribbons