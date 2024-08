PLAINRIDE versichert: Es ist nichts! - Oder vielleicht doch?

Ein gutes Jahr ist es her, dass die Kölner Heavy Rocker PLAINRIDE ihr letztes selbstbetiteltes Album veröffentlicht haben, nun meldet sich die Band zurück – mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf ihrer neuen Single 'It's Nothing' und dem dazugehörigen Stop-Motion-Video besingt die mittlerweile wieder zum Quartett angewachsene Band die wenig rosige Gesamtsituation auf einem von Unrecht, Krieg und Klimakrise gebeutelten Planeten. Und die Scham, in so einer Welt auch noch glücklich zu sein.



Sänger und Textdichter Max Rebel kommentiert sein neues Werk:

"Scham ist ein interessantes Gefühl, weil sie oft mit einer gewissen Ohnmacht einhergeht und uns eher selten dazu bringt, Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wir versinken viel lieber in ihr und üben uns in Selbstmitleid. Ich glaube, wer in einem reichen Land wie Deutschland in behüteten Verhältnissen aufwächst, so wie ich, dem ist das Gefühl der Scham angesichts des eigenen Glücks nicht fremd. Die Frage ist, was wir mit diesem Gefühl anstellen. Ob wir uns davon lähmen lassen oder darüber hinauswachsen. In jedem Fall lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen."

Live und völlig ohne Schuldgefühle können Fans aus dem Kölner Raum den neuen Song dieses Wochenende auf dem "Trafostation 61 Festival" erleben, wo Plainride am Sonntag den Headliner gibt.



It's Nothing







https://www.youtube.com/watch?v=X9Xd7UCKx2w