COBRA SPELL behauptet: Love = Love

Am 1. Dezember 2023 erschien via Napalm Records das Album "666" der COBRA SPELL-Damen. Mit 'Love = Love' gibt es ein Singthrough-Video von Kristina Vega.



Love = Love (Singthrough by Kristina Vega)







https://www.youtube.com/watch?v=Rw8O_2AUaL0



Quelle: Napalm Records/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: cobra spell 666 love love singthrough kristina vega