EREGION und das Königreich des Himmels

Für das Frühjahr 2024 hat EREGION via Rockshots Records ein neues Album angekündigt. Um uns schon einmal neugierig zu machen, gibt es mit 'Kingdom Of Heaven' einen ersten Vorgeschmack.



In dem Track geht es um das historische Thema der Kreuzzüge, er beschäftigt sich mit der Kameradschaft, die die Krieger vor und während der Schlacht verbindet. Die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Gastmusikern, darunter Katija Di Giulio (ETERNAL SILENCE) an der Violine, Claudia Beltrame (DEGREES OF TRUTH, SILENT ANGEL) und Stefano Vallino (TESLA SHAMANS), die Gesangsparts beisteuern, macht die Single zusätzlich interessant.



Kingdom Of Heaven







https://www.youtube.com/watch?v=UUDz2lsfwj4

Quelle: Rockshots Records/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: eregion kingdom of heaven