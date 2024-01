Neuigkeiten von SNOW WHITE BLOOD

SNOW WHITE BLOOD will auch weiterhin Geschichten erzählen und zeigt sich im neuen Mitgliedsgewand, denn das neue Line-up der Band besteht nun aus fünf Musikern. Mit Marvin und Till gibt es jetzt zwei Gitarristen, Max besetzt die Drums, Thomas den Bass und mit Sarah gibt es eine neue Frontfrau.



Kleiner Spoiler: Am 2. Februar 2024 könnt ihr euch mit der ersten Single 'The Loss Of Innocence' selbst von den Qualitäten der neuen/alten Mitglieder überzeugen. Einen Presave-Link gibt es auch schon: https://bfan.link/the-loss-of-innocence



Passend zur Veröffentlichung findet auch ein "Very Special Event" im Rüsselsheimer Rind statt, bei dem auch ELVELLON und POSTMODERN FANTASY auf der Bühne stehen werden.



