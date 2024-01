RIOT (V): Tourdaten 2024

Nachdem die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Mean Streets" via Atomic Fire Records auf den 12. April 2024 verschoben wurde, geben die US-Heavy-Metaller RIOT (V) heute eine elf Shows umfassende Europatour bekannt. Dabei stehen auch "Rock in Rautheim" und das "Rock Hard Festival" auf dem Plan.



Bei einigen Shows wird RIOT (V) von TAILGUNNER supported.



"Mean Streets"-Tour 2024, mit TAILGUNNER (*)



08.05.2024 PL Warschau - Hydrozagadka

09.05.2024 DE Selb - Rockclub Nordbayern*

10.05.2024 CH Aarburg - Musigburg*

11.05.2024 DE Braunschweig - Rock in Rautheim

12.05.2024 DE Hamburg - Bambi Galore*

15.05.2024 DE Mannheim - 7er Club*

14.05.2024 DE Oldenburg - MTS*

16.05.2024 NL Enschede - Metropool*

17.05.2024 NL Drachten - Iduna*

18.05.2024 BE Bilzen - South Of Heaven*

19.05.2024 DE Gelsenkirchen - Rock Hard Festival @ Amphitheater

