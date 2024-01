BAUHAUS LIVE: Die beliebte Club-Konzertreihe startet ins neue Jahr

Neues Jahr, neues Glück! Natürlich auch für TaktArt Booking und die beliebte Konzertreihe "Bauhaus Live" im gleichnamigen Club in Troisdorf. Erneut gibt es an insgesamt zehn Terminen über das ganze Jahr verteilt feinsten Rock und Metal aus dem hiesigen Untergrund. Los geht es bereits am 19. Januar mit den Groove-Metal-Schwergewichten SOBER TRUTH, der Trash-Metal-Dampfwalze COLDSPOT und den Alternative-Rockern CREEPERS.

Eine komplette Übersicht aller Termine in diesem Jahr findet ihr hier:

19.01.24 SOBER TRUTH | COLDSPOT | CREEPERS

23.02.24 MINDCROSS | GRUFFLO | TYRANUKE

22.03.24 TBA

19.04.24 TBA

17.05.24 TBA

21.06.24 TBA

30.08.24 TBA

20.09.24 TBA

25.10.24 TBA

22.11.24 TBA

