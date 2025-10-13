CIRITH UNGOL - Hin, und wieder zurück mit neuem Album

Wie Drummer Robert Garven in einem Facebook-Post am 10.10.2025 (dem offiziellen "Cirith Ungol Day" ihrer Heimatstadt Ventura) vom Weg zu einem Gig in San Diego zu berichten weiß, wird es wohl ein neues Album von CIRITH UNGOL geben. Das Songwriting sei zur Hälfte fertig, teilt er den Fans mit, und verspricht: "Halfway done with writing a new album and its gonna be the best thing we ever did."

Eine vollmundige Ankündigung, doch dass sich die Band nicht am eigenen Erbe überhebt, haben schon die letzten beiden Alben bewiesen. Wir dürfen also gespannt sein!

Quelle: Robert Garven via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: cirith ungol robert garven neues album