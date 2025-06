CEA SERIN kehrt mit dem dritten Album zurück!

Ich hätte gar nicht mehr darauf zu hoffen gewagt, dass nach dem 2004er Kracher " ...Where Memories Combine..." und dem 2014 erschienenen, tatsächlich genauso tollen "The Vibrant Sound Of Bliss And Decay" gerade einmal elf Jahre später (ja, richtig erkannt, das ist Sarkasmus, Sheldon!) ein neues Album der US-Progger erscheinen würde.

Das kleine, feine deutsche Label Generation Prog, das auch schon den Vorgänger und andere Granaten wie TIME SHIFT ACCIDENT und EFFLORESCE verlegt hat, wird das Album mit dem Titel "The World Outside" am 12. September 2025 veröffentlichen. Dabei handelt es sich um Siebzig Minuten ziemlich gerecht aufgeteilt auf sechs Stücke, von denen jedes die Zehn-Minuten-Marke reißt. Prog eben. Aber was für welcher, hier ist bereits ein Teaser-Video, das für eine Kostprobe auch eine recht epische Länge aufweist:

Auf "The World Outside" sind zahlreiche Gäste zu hören: Andy Gillion (Solo und ex-MORS PRINCIPIUM EST), Dann Hoyos (RISE TO FALL), Vick LeCar (Solokünstler), Steve Blaze (LILLIAN AXE), Steffi Cannelli (CIRQUE DE SOLEIL), João Miguel (Solo, ENBLOOD, ADAMANTINE), Manuel Acevedo (SAUDA), Cecillia Cuccolini und Coen Strouken (CIRCUS OF FOOLS, ELUVEITIE).

Hier ist die Trackliste:

1. Where None Shall Follow (12:09)

2. The Rose on the Ruin (10:22)

3. Until the Dark Responds (12:39)

4. All the Light That Shines (13:31)

5. When the Wretched and the Brave Align (11:13)

6. Wisdom of the Aging Fathers: Three Regards to Reason (10:08)

Das Album kann man im Generation Prog-Webshop vorbestellen (und vielleicht oben genannte Scheiben gleich mit eintüten). Wer dies tut, kann "The World Outside" digital als Vorab-Download bereits einen Monat vor Veröffentlichung hören!

