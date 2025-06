Der 'Sommer am Kiez' rockt Augsburg mit SCHANDMAUL, BEYOND THE BLACK und anderen

Voller Freude habe ich heute mitbekommen, das direkt vor meiner Haustür eine Serie von Konzerten stattfindet. Die Konzerte finden an dem Helmut-Haller-Platz und am Gaswerk-Gelände in Augsburg-Oberhausen statt.

Hier sind die einzelnen Termine:

20.06 SCHANDMAUL, KELTANIA

26.06 DRITTE WAHL, KNEIPENKONZERT

27.06 DRITTE WAHL, SLIME

04.07 DUBIOZA KOLEKTIV, REVELLING CROOKS

05.07 BETONTOD, TREPTOW

11.07 MR HURLEY & DIE PULVERAFFEN, STEVE'N'SEAGULLS

18.07 BEYOND THE BLACK, SERAINA TELLI

19.07 UNANTASTBAR, ARTEFUCKT

25.07 TAKIDA, THOSE DAMN CROWS

26.07 FIDDLERS GREEN, THE LORBANK COLLECTIVE

27.07 TALCO, BUSTER SHUFFLE

Tickets gibt es über die offizielle Website.