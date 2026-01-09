CARPENTER BRUT: Neues Album

Die französische Synthwave-Band CARPENTER BRUT hat ein neues Album mit dem Namen "Leather Temple" angekündigt. Es wird am 27.02.2026 via No Quarter Prod / Virgin Records erscheinen.



Es ist das dritte und letzte Album der Leather-Trilogie, zu der das Debütalbum "Leather Teeth" (2018) gehört, das eine Hommage an den Glam-Rock der 1980er Jahre darstellte sowie der 2022 erschienene Nachfolger "Leather Terror". Ein wesentlich düstereres Slasher-Horror-Projekt, das die Geschichte von Bret Halford erzählt  einem Serienkiller-Antihelden, der sich an denen rächt, die ihm Unrecht getan haben. Wie seine Vorgänger bildet auch das neue Album den Soundtrack für das neueste Kapitel dieses filmischen Konzepts.



"Leather Temple" führt ins Jahr 2077, in dem die Welt in Trümmern liegt. Fünfundachtzig Jahre nach einer nuklearen Explosion, die alles zerstörte, überlebt die Menschheit unter der Herrschaft einer transhumanen Elite  den Overlords  die in neonbeleuchteten Städten leben, während der Rest der Bevölkerung ums Überleben zwischen den Trümmern kämpft.



Die Tracklist liest sich so:

1. Ouverture (Deus Ex Machina)

2. Major Threat

3. Leather Temple

4. She Rules The Ruins

5. Start Your Engines

6. Neon Requiem

7. Iron Sanctuary

8. The Misfits The Rebels

9. Speed or Perish

10. The End Complete



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

10.03.2026  (FR) Lyon, Le Le Transbordeur

11.03.2026  (CH) Lausanne, Les Docks

12.03.2026  (LU) Esch-sur-Alzette, Rockhal

14.03.2026  (NL) Headbangers Parade

16.03.2026  (DK) Copenhagen, Vega

17.03.2026  (DE) Berlin, Astra Kulturhaus

18.03.2026  (CZ) Prague, Archa+

19.03.2026  (DE) Stuttgart, Im Wizemann

20.03.2026  (FR) Paris, LOlympia

22.03.2026  (UK) London, O2 Shepherd's Bush Empire

Die Tickets für die "The End Complete"-Tour sind bereits verfügbar.