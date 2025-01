CALIBAN gehen auf Tour

Die Metalcore Urgesteine CALIBAN gehen auf ihre "Back From Hell Tour 2025" und werden von IN HEARTS WAKE, CABAL sowie ASSEMBLE THE CHARIOTS supportet.



Hier die Tourdaten:

27.04.25 Karlsruhe Substage

28.04.25 Berlin Metropol

29.04.25 Hamburg Grünspan

30.04.25 Oslo Parkteatret

02.05.25 Helsinki Ääniwalli

04.05.25 Stockholm Kollektivet Livet

05.05.25 Copenhagen Pumpehuset

06.05.25 Eindhoven Dynamo

08.05.25 Bristol The Fleece

09.05.25 Birmingham Asylum

10.05.25 London The Dome

12.05.25 Zürich Komplex 457

13.05.25 Munich Backstage

14.05.25 Vienna Flex

15.05.25 Budapest Dürer Kert

16.05.25 Krakow Kwadrat

17.05.25 Leipzig Conne Island

18.05.25 Köln Essigfabrik

Tickets gibt es u.a. bei Eventim.