Blue Moon Festival 2025 mit neuen Bands

Wenn wir an dieser Stelle schon mal dabei sind, auf zwei der Glanzpunkte der diesjährigen Festivalsaison in den Bereichen des Stoner Rock, Retro Rock, Proto Metal, Doom und Psychedelic hinzuweisen, nämlich auf das Berliner Desertfest und das Erfurter Stoned From The Underground, so darf der Hinweis auf das in Cottbus stattfindende Blue Moon Festival auch nicht fehlen.

In der Stadt in der Niederlausitz im Osten Brandenburgs wird das Fest im Strombad am 25.07.2025 bis zum 27.07.2025 stattfinden. Das bis jetzt bestätigte Line Up ist dick bestückt - kann man nicht anders sagen:

Melvins

Mantar

Slomosa

My Sleeping Karma

The Atomic Bitchwax

Gnome

Valley of the Sun

Heckspoiler

Praise the Plague

Beehoover

Earthbong

Spirit Mother

Zhaat

Nalar

Methuselian

Rifftree

Tickets sind hier zu erwerben.