Stoned From The Underground zum Fünfundzwanzigsten

25 Jahre Stoned from the Underground! Das Urgestein unter den Stoner- und Doom-Festivals feiert 2025 einen amtlichen Geburtstag! Im Jahre 2000 in einem ehemaligen Erfurter Jugendtanzhaus begonnen, ist das Fest nunmehr ein Vierteljahrhundert später wieder einmal mit Größen und aufstrebenden Entdeckungen des Genres bestückt.

Nach drei Umzügen findet der geneigte Hörer, die Untergrundmusik liebende Besucherin, den familiären Tross zum wiederholten Male am liebenswerten Alperstedter See am Stadtrand von Erfurt, wo die Sause vom 10. bis zum 12.07.2025 steigen wird.

Das bisherig bestätigte Line Up kracht schon einmal, Tickets gibt es hier.

Die Mixtur aus gestandenen Granden und neuen Bands ist schon jetzt wieder hochspannend zu lesen. Hier KANT aus Aschaffenburg, die auch dabei sein werden.