Headbangers Open Air 2025 - Billing komplett

Die Festivalsaison 2025 hat bereits begonnen. Auch das immer tolle HEADBANGERS OPEN AIR hat sein Programm für 2025 komplett am Start. Ein Programm, welches sich sehen lassen kann!

Vom 24.07. -26.07.2025 spielen für Euch:

ROSS THE BASS (Best Of Manowar)

TANKARD

KINGDOM OF MADNESS

SABER TIGER

BURNING WITCHES

WITCHKILLER

DEMON

GRAHAM BONNET BAND

TRAITOR

TITAN

HELLRIPPER

RAM

ASSASSIN

DESTRUCTOR

HAMMER KING

THE NIGHT ETERNAL

TORANAGA UK

REZET

CYCLONE

SCREAMER

PARAGON

STRIKE MASTER

WINGS OF STEEL

SURGICAL STRIKE



Tickets gibt es hier: http://www.hoa-hf-shop.de/