DESTRUCTION feiert Kinopremiere

Am 7. März 2025 erscheint via Napalm Records DESTRUCTIONs 16. Studioalbum "Birth Of Malice", am 6. März 2024 feiert die Dokumentation "The Art Of Destruction" in Berlin im "Cinestar Berlin CUBIX", am Alexanderplatz, Rathausstraße 1, Kinopremiere.



Einlass ist um 18 Uhr, Kinopremiere von "The Art Of Destruction" um 19 Uhr.



Im Anschluss, ca. 20:20 Uhr: Talkrunde mit Schmier und den Filmemachern Denise Dörner und Ilija Jelusic, moderiert von Katrin Riedl (Metal Hammer).



Ab 22:00 Uhr: Aftershow und Album-Release-Party im Brutz&Brakel, Proskauer Str. 13, 10247 Berlin.



Hier nochmal zur Einstimmung das Video zu 'Scumbag Human Race':







https://www.youtube.com/watch?v=pyoy26mufxw

