BRUCE DICKINSON kündigt neue Single an

BRUCE DICKINSON hat eine CD-Veröffentlichung seiner neuen Single "Resurrection Men" als Limited Edition angekündigt, die am 26. Juli über BMG erscheint.



Die beiden CD-Bonussongs 'Afterglow Of Ragnarok' und 'Abduction' wurden live bei Dickinsons Auftritt in Sao Paulo, Brasilien, am 4. Mai 2024 im Rahmen seiner laufenden Welttournee zu "The Mandrake Project" aufgenommen.



Die Drei-Track-CD kommt in einem Gatefold-Digi-Sleeve und enthält jeweils ein limitiertes doppelseitiges Mandrake-"Filmplakat" (375mm x 285mm), das ausschließlich bei Vorbestellungen der CD über den offiziellen Mandrake-Project-Store (www.themandrakeproject.com) erhältlich ist. Die Motive spiegeln das Comic-Artwork für Episode 3 der Comics zum Album wider, die am 17. Juli über Z2 Comics veröffentlicht wird.



"Resurrection Men" Trackliste:



1. Resurrection Men

2. Afterglow Of Ragnarok (Live)

3. Abduction (Live)



https://www.youtube.com/watch?v=UKk-j3x3TvU



