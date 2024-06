QUIESCENT MANTIS: Neues Video

Heute hat die Metaltruppe QUIESCENT MANTIS aus dem US-Staat Tennessee den Videoclip von 'Primal Form Of Aggression' veröffentlicht, einem Stück des neuen Albums "Here Comes The Swarm", das für den 19. Juli angekündigt ist.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: quiescent mantis here comes the swarm primal form of aggression