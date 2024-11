BÖHSE ONKELZ kommen 2025 auf Tour

Die ONKELZ kommen im nächsten Jahr auf große Hallentour und feiern mit euch gemeinsam ihr 45. jähriges Bandbestehen.



27. November 2025 | Leipzig // Messe HALLE:EINS.

28. November 2025 | Leipzig // Messe HALLE:EINS

30. November 2025 | Hannover // ZAG Arena

01. Dezember 2025 | Hannover // ZAG Arena

03. Dezember 2025 | Köln // LANXESS arena

04. Dezember 2025 | Köln // LANXESS arena

07. Dezember 2025 | Zürich // HALLENSTADION

08. Dezember 2025 | München // Olympiahalle

09. Dezember 2025 | München // Olympiahalle

11. Dezember 2025 | Hamburg // Barclays Arena

12. Dezember 2025 | Hamburg // Barclays Arena

14. Dezember 2025 | Stuttgart // Schleyerhalle

15. Dezember 2025 | Stuttgart // Schleyerhalle

17. Dezember 2025 | Berlin // Uber Arena

18. Dezember 2025 | Berlin // Uber Arena

20. Dezember 2025 | Wien // Wiener Stadthalle

21. Dezember 2025 | Wien // Wiener Stadthalle





Der VVK der Tickets startet am 22.11. um 17 Uhr. Pro Person können maximal vier Tickets je Konzert bestellt werden. Die Tickets in Deutschland sind wie bereits gewohnt personalisiert. Für die Shows in Deutschland gibt es auch wieder die hochwertigen Paper-Tickets exklusiv auf myticket, eine Erinnerung für die Ewigkeit.

Tickets für die Shows in Deutschland gibt es vor allem unter onkelz.myticket.de

Tickets für die Shows in Österreich gibt es unter onkelz.myticket.at & www.stadthalle.com/de/events/alle-events/50821

Tickets für die Show in der Schweiz gibt es unter www.ticketcorner.ch/artist/boehse-onkelz/