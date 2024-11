Die Jungs von GRAVE DIGGER hauen einen nach dem anderen heraus: Nach dem 'Kingdom Of Skulls'-Appetizer präsentieren uns Chris Boltendahl und Co. mit 'Killing Is My Pleasure' den nächsten Albumvorboten.

"Bone Collector" erscheint am 17. Januar 2025 über Reigning Phoenix Music/Roar.

