WINDS OF NOWHERE mit erstem Album

Die sich 2022 gegründete internationale Melodic-Black-Metal-Band WINDS OF NOWHERE hat ihr erstes Album veröffentlicht. Der Langspieler "Winds of Nowhere" wurde ich Eigenregie herausgebracht und ist bei Bandcamp als Download verfügbar. Obwohl es nur 4 Songs auf die Scheibe geschafft haben erwartet die Fans eine Spielzeit von über 1 Stunde.





"Winds of Nowhere"

1. Born from the Ashes

2. Tides of Fate

3. A Dream in a Dream

4. Visions of a Forgotten Past