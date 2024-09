BOBBIE DAZZLE: Vorab-Song und Debütalbum im Oktober

Das Debütalbum "Fandabidozi" von BOBBIE DAZZLE, einer von Musikerin Siân Greenway erschaffenen Kunstfigur, die sich musikalisch und optisch dem Glamrock der 70er Jahre verschrieben hat, erscheint am 4. Oktober via Rise Above Records. Glam meets Pop meets Pomp, plus ein Hauch 70s-Psychdelic, garniert mit dem Einsatz einer Querflöte.

Als Vorgeschmack auf die Platte gibt es jetzt die Single 'Merry-Go-Round' zum Reinhören.

Merry-Go-Round

https://www.youtube.com/watch?v=Y7rVJNFdbBs