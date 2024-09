TREMONTI mit neuem Video

Am 10. Januer 2025 erscheint über Napalm Records das neue Soloalbum "The End Will Show Us How" von Gitarrist/Sänger/Songwriter Mark Tremonti.



Mit 'The Mother, The Earth And I' gibt es seit heute eine zweite Single mit Musikvideo.



Mark Tremonti zu 'The Mother, The Earth And I':

"Seit Anbeginn der Menschheit wurde immer wieder um Dinge wie Macht, Religion und Überzeugungen gekämpft. Eine Seite glaubt immer, im Recht zu sein, und alle anderen liegen falsch. Doch ganz egal woran man glaubt, wir alle gehören zum Planeten Erde. Seine Schönheit verbindet uns alle."



"The End Will Show Us How" Trackliste:



01. The Mother, The Earth And I

02. One More Time

03. Just Too Much

04. Nails

05. It's Not Over

06. The End Will Show Us How

07. Tomorrow We Will Fail

08. I'll Take My Chances

09. The Bottom

10. Live In Fear

11. Now That I've Made It

12. All The Wicked Things



https://www.youtube.com/watch?v=cgXZJEpjw5M

