BLOODYWOOD unterschreibt Fearless Records

Die indische Metal Band BLOODYWOOD hat sich für die Zukunft bei Fearless Records verpflichtet. Weitere Neuigkeiten sollen am 18.10.24 über ihre Homepage bekannt gegeben werden.

Die Band dazu: "Wir sind stolz, bekannt geben zu können, dass wir bei Fearless Records unterschrieben haben! All diejenigen, die diese Band weiterhin unterstützt und zu dem gemacht haben, was sie heute ist, haben dies möglich gemacht. Das Team von Fearless ist von der Art, die unserer Energie als Community ebenbürtig ist und uns hilft, auf ein neues Level zu gelangen. Also lasst uns aufrüsten und härter denn je vorgehen, denn die Kavallerie ist hier!"