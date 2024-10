MORS SUBITA trennt sich von Sänger Eemeli

Aktuell befindet sich die finnische Melodic-Death-Metal-Band MORS SUBITA auf Tour mit ihren Kollegen von BRYMIR. Doch leider wird mitten drin nun die Trennung zum Sänger Eemli bekannt gegeben.

Die Band dazu: "Eemeli ist seit 2013 bei uns, hat 4 Alben mit uns gemacht und wir haben im Laufe der Jahre sehr schöne Momente miteinander geteilt. MORS SUBITA möchte Eemeli für all diese Jahre danken. Diese Entscheidung enthält kein Drama. Wir werden Freunde bleiben und die Band wünscht ihm alles Gute für sein Leben und neuen Unternehmungen. An dieser Stelle möchten wir diese Angelegenheit nicht weiter kommentieren. Lasst uns das Beste aus diesen verbleibenden Shows machen!"

Sänger Eemili kommentiert wie folgt: "Meine Zeit bei MORS SUBITA ist zu Ende und ich möchte der Band, der Crew und den Fans für alles danken, was wir in den Jahren erlebt haben. Es war eine unglaubliche Zeit und alle Beteiligten werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Lasst uns diese letzten Shows rocken und diese Reise mit einem Knall beenden. Viel Liebe, noch mehr Metal!"